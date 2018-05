Giulia De Lellis: «Non rinnegherò mai niente» Il pubblico la vuole sul trono

di Ida Di Grazia

propongo Giulia de Lellis e Nicolò Ferrari sul trono a settembre #uominiedonne — ein (@einarsmile) 16 maggio 2018

GIULIA DE LELLIS SUL TRONO ...

GRAZIE PREGO CIAO #uominiedonne — Sofia. (@_SofiaL7_) 16 maggio 2018

Sognare non costa nulla:



METTETE GIULIA DE LELLIS SUL TRONO #uominedonne — Pan (@ariel85886660) 16 maggio 2018

Non sapevo di volere il trono di Giulia De Lellis a settembre ma adesso la vedo in quello studio e lo voglio disperatamente #uominiedonne — Sissi (@Sissilk_) 16 maggio 2018

Ma vi immaginate quanto potrebbe essere bello il trono di Giulia De Lellis? #uominedonne — oh my god (@graffiacuore) 16 maggio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La puntata diandata in onda nel pomeriggio non sarà ricordata tanto per la scelta diquanto per la presenza in studio di, la accoglie mostrando un video con i momenti più belli della sua storia d'amore nata proprio a Umini e Donne, ormai finita, con. Attimi commentati con tenerezza da Giulia."La prima volta che sono entrata in questo studio era tutto così nuovo - racconta la De Lellis - Le emozioni che mi ha regalato questo posto sono diventate un pezzo di me, della mia storia. Come tutte le cose brutte anche quelle belle passano, ma non rinnego nulla, anzi conservo tutto con amore. Vi auguro di vivere quello che ho vissuto io: un amore grande. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo perché nonostante tutto è stato stupendo".Applausi in studio, la De Lellis è molto amata sia dal pubblico in studio che a casa e durante la scelta di Nilufar scoppia in lacrime per l'emozione, un gesto che ha commosso tutti e sui social gridano a gran voce: "Vogliamo Giualia sul trono". Chissà che a settembre non la ritroveremo proprio lì.