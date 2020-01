Giulia De Lellis a Verissimo: «Sanremo? Non mi ha chiamata nessuno, ma se arrivasse una proposta...»

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia De Lellis ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L'influencer ha tirato le somme del suo 2019: «Non si è chiuso benissimo, visto che ho subito un furto la notte di Capodanno, ma tutto sommato è stato un anno positivo». Sul libro "Le corna stanno bene su tutto", la De Lellis ha dichiarato: «Inizialmente non volevo nemmeno scrivere questo libro, ma poi mi sono accorta di quanto bene mi avesse fatto scriverlo. Ho pensato che avrebbe fatto bene anche agli altri e così abbiamo deciso di pubblicarlo. Con Andrea Damante sono rimasta in buoni rapporti».Giulia De Lellis ora vive la sua storia d'amore con: «Io e Andrea conviviamo da quasi un anno. Stiamo molto bene insieme. Ha i miei stessi valori e mi completa. La nostra è una storia bellissima». E sulle polemiche scaturite dall'accostamento del suo nome a quello del Festival di Sanremo ha detto: «Non mi sono proposta come conduttrice e nessuno me lo ha chiesto. La polemica è nata dal nulla. Ma se qualcuno volesse farmi una proposta, io sono qui».