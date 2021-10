Giulia De Lellis infuriata per la fake news: «Cose gravi, non le ho mai dette». Cosa è successo

Giulia De Lellis contro le fake news sul suo conto. La potente influencer Giulia De Lellis si è infuriata su Instagram per una notizia falsa girata ultimamente sul suo conto: «Mi dissocio. Dichiarazioni gravi mai rilasciate»

LEGGI ANCHE:

Il principe William bacchetta gli imprenditori: «La priorità è salvare la Terra, non il turismo spaziale»

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Antonella Mosetti vive grazie ai social, anche quelli hot a...

Giulia De Lellis infuriata per la fake news, provvedimenti legali

Giulia De Lellis contro le fake news. Ultimante infatti girava sulla rete una notizia secondo cui l’influencer avrebbe dato giudizi poco lusinghieri sull’Abruzzo, come “oltre agli arrosticini non ha nulla di interessante. Non credo sia una regione da visitare. Abbastanza inutile”.

Giulia ha quindi deciso di mettere le cose in chiaro sul social, con un lungo sfogo: «Mi dissocio da queste parole. Dichiarazioni gravi mai rilasciate. Mi dissocio soprattutto dopo tutto l’impegno privato e pubblico che nel 2016 ho inevitabilmente dedicato a un posto che mi porto nel cuore per ovvi motivi. Anzi, mi vergogno e chiedo scusa da parte mia di questi sconosciuti insensibili e infelici per aver parlato in questo modo dell’Abruzzo e che provano instancabilmente a sporcarmi inventando assurdità come in questo caso. La fonte è stata ovviamente rintracciata e successivamente querelata».

«Ecco - ha continuato Giulia DeLellis - il fenomeno, il genio delle fake news. Un abruzzese che insulta l’Abruzzo facendo passare per mie queste dichiarazioni. Mia nipote ha le pall* più grandi delle tue. Qualcuno gli dicesse che non basta cancellarsi IG perché lui esiste per davvero e le responsabilità dovrà inevitabilmente assumersele».

© RIPRODUZIONE RISERVATA