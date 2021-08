Giulia, 19 anni, marchigiana, sarà Chiara nel remake del musical "Forza venite gente"

FERMIGNANO - Sarà un giovane talento marchigiano la nuova protagonista di “Forza venite gente”, il musical che racconta la vita di San Francesco: Giulia Cecchini, di Fermignano, interpreterà Chiara, in un cast completamente rinnovato con arrangiamenti contemporanei, il cui debutto è previsto il 2 dicembre all’Auditorium Conciliazione, sulla via che congiunge la Capitale con il Vaticano, a pochi passi dalla Basilica di S. Pietro.



L’anniversario

Il 40esimo anniversario di uno dei primi grandi spettacoli musicali italiani, riparte dunque con una nuova protagonista che, benché giovanissima (19 anni) ha proprio questo musical nel cuore. Giulia ha lunghi capelli biondi, uno sguardo vivo e un viso acqua e sapone: l’interprete perfetta per questo ruolo. Inoltre «è il musical che ha accompagnato la mia infanzia - racconta lei stessa, che deve la passione per la musica e il canto alla mamma Lucia Tempesta, attrice e cantante a livello amatoriale - Mia mamma aveva il cd e l’ho imparato a memoria sin da piccola, insieme ad Aggiungi un posto a tavola. Io e mio fratello siamo cresciuti cantando».



La formazione

Giulia, che ha terminato gli studi al Liceo Classico di Urbino e si sta preparando per la prova di ammissione all’Università di Ferrara (logopedia), dopo aver partecipato a degli spettacoli scolastici, aveva preso lezioni di canto in due scuole (a Urbino con l’Istituto Harmonia e a Pesaro con l’associazione Recitar Cantando), ma con il lockdown aveva perso la voglia di cantare: «poi ho conosciuto Susanna Polzoni (performer e insegnate di canto e musical pesarese ndr) che mi ha aiutato moltissimo, anche per l’audizione di Forza venite gente. Mi ha dato molti consigli e supervisionato i video che dovevo inviare».

Facciamo un passo indietro: Giulia scopre che stanno facendo le audizioni proprio per uno dei musical che ama di più e decide di partecipare. «Ho trovato la notizia sulla pagina Facebook e ho deciso di provare, ma senza alcuna aspettativa: non sono una professionista. Invece mi hanno chiamato per l’audizione dal vivo e due settimane dopo è arrivata la notizia: mi avevano scelta per il ruolo di Chiara». Le prove inizieranno a metà ottobre, ma Giulia non perde di vista i suoi obiettivi: «Cercherò di mandare avanti sia gli studi che le prove: da una parte c’è un obiettivo di lavoro, dall’altra un sogno che mi accompagna da tutta la vita. Ce la metterò tutta per fare entrambi».



La più giovane

Al momento è la più giovane di un cast che non supera i 25 anni di età: «Inizieranno a settembre i primi incontri online con i miei colleghi, li conoscerò lì, perché al momento ogni audizione è stata separata e ancora non hanno scelto chi interpreterà Francesco». Nuovi arrangiamenti, ma le canzoni sono da tempo nel cuore e nella memoria di Giulia: «Ancora non ci credo che potrò cantare su un palco una delle mie canzoni preferite “i miei capelli” e sono emozionantissima. Ma fino ad ora ho incontrato persone straordinarie: credo che sarà un’esperienza fantastica e la mia mamma mi sarà accanto spesso».

