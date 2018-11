E' morto Carlo Giuffré: il grande attore di cinema e teatro aveva 90 anni

Il mondo del teatro italiano è in lutto: è morto alla soglia dei 90 anni, che avrebbe compiuto tra un mese, l'attore e regista Carlo Giuffrè. Nato a Napoli il 3 dicembre 1928, era malato da tempo.

Carlo Giuffre, fratello di Aldo con cui ha avuto un sodalizio artistico di successo, è stato un volto popolare del cinema italiano. A teatro è stato grande interprete del repertorio di Eduardo de Filippo, dirigendo anche sue celebri commedie.



Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris esprime a nome dell'intera città il profondo cordoglio per la scomparsa dell'attore Carlo Giuffrè:

Ci lascia un grandissimo artista molto amato dal grande pubblico anche per il sodalizio artistico con il fratello Aldo, scomparso nel 2010. Lo ricordiamo per i ruoli accanto a Eduardo De Filippo, nelle tante commedie napoletane e per i numerosi film e le fiction nelle quali ha lavorato fino a pochi anni fa. Scompare un artista vero, un grande napoletano. Il teatro napoletano è in lutto».

