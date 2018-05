Cinema, i giovani vorrebbero vedere più film ma il costo del biglietto è troppo alto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Il biglietto del cinema risulta troppo caro per le tasche dei ragazzi. Vorrebbero andare con maggiore frequenza a vedere i film, ma il costo d’ingresso per loro è un deterrente. L’altra faccia della crisi è anche questa. I Millennials italiani - tra i 20 e i 35 anni - pur amando tanto i film, (il 49,3% ne vede più di uno a settimana) privilegiano la visione su piattaforme e device, sia legalmente che illegalmente. A mettere a fuoco questa tendenza è il Rapporto Cinema 2018, pubblicato dall'Ente dello Spettacolo, una fondazione della Cei diretta da don Davide Milani. Secondo lo studio l’84,1% dei ragazzi va in sala solo una volta al mese (under 25 e laureati figurano spettatori un po’ più assidui). Il 46,4 dichiara che andrebbe più spesso al cinema se costasse di meno e se esistessero agevolazioni per i giovani (16,6%). Un altro aspetto che è emerso è la crescita degli spettatori over 60: dal 2001 al 2016 la quota di chi è andato almeno una volta all’anno in sala è salita fra di circa l’11% con un particolare incremento nella fascia 65-74 anni. Un terzo aspetto curioso della ricerca riguarda il rapporto con la pirateria. Per i ragazzi il download illegale di un film, non è visto come un fattore che ostacoli l’andare in sala. In materia di generi preferiti dominano il thriller (per i maschi) e le commedie (per le femmine).