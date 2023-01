Giornata della Memoria ad Ancona, concerto al teatro Sperimentale

ANCONA - Sabato 21 gennaio, al Teatro Sperimentale, alle ore 18, un appuntamento ormai ricorrente da molti anni, per gli Amici della Musica “Guido Michelli”, il concerto per la celebrazione del Giorno della Memoria, con il patrocinio della Comunità Ebraica di Ancona e dell’A.N.P.I.: Gabriele Pieranunzi, violino, Roma Tre Orchestra, diretta da Pietro Borgonovo, in un programma che prevede il Concerto per violino op 12 di Kurt Weill e la Sinfonia in re maggiore n. 1 di Gustav Mahler nella versione per 15 strumenti di Iain Farrington.

Il concerto vede accanto a due figure di spicco del panorama musicale italiano, Gabrile Pieranunzi e Pietro Borgonovo, la Roma Tre Orchestra. Fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio, orientata all’impegno e all’eccellenza, volta alla diffusione della grande musica soprattutto tra le nuove generazioni.

L'associazione Roma Tre Orchestra

L’Associazione Roma Tre Orchestra organizza concerti di musica da camera e sinfonici presso le sedi di Ateneo, il Teatro Palladium e in importanti altri luoghi della cultura cittadina tra i quali il Teatro Torlonia, l’Accademia di Danimarca, i Musei Civici di Roma (Museo Napoleonico, Bilotti e altri), il Castello di Santa Severa, la Scuola Casa dei bimbi alla Garbatella.

Da anni collabora con solisti di livello internazionale come Gianluca Cascioli, Maurizio Baglini, Roberto Prosseda, Enrico Bronzi, Carlo Guaitoli, Alessandra Ammara, Emanuele Arciuli, Ilia Kim, Gloria Campaner, Roman Rabinovich, l’attore Claudio Amendola, il coreografo Bill T. Jones, lo scrittore Alessandro Baricco, le cantanti liriche Daniela Mazzucato e Veronika Dzhioeva, la cantante popolare Etta Scollo, il compositore Premio Oscar Dario Marianelli, e noti direttori tra cui Gunter Neuhold, Yoram David, Bruno Weinmeister, Donato Renzetti, Will Humburg, Cord Garben, Sir David Willcocks, Fabio Sperandio, Fabio Maestri e molti altri ancora. Dal 2013 al 2017 direttore musicale dell’orchestra è stato Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, prima di lui, dal 2006 al 2011, Pietro Mianiti.

La rassegna

Dal 2017 Roma Tre Orchestra svolge un intenso impegno a favore dei giovani pianisti grazie alla rassegna "Young Artists Piano Solo Series", nata allo scopo di coinvolgere i migliori artisti provenienti da ogni parte del Paese. In questi anni sono stati decine i giovani coinvolti, tra loro vincitori di concorsi nazionali e internazionali, in molti casi al debutto assoluto nella Capitale. Ogni anno, tra i partecipanti, i soci di Roma Tre Orchestra scelgono il proprio pianista preferito, che viene proclamato "Young Artists" per l'annualità di riferimento e da quel momento in poi convolto in diversi progetti, anche sinfonici. Dall'annualità 2021 è stata costituita la carica di "direttore in residenza", pensata con carattere annuale per coinvolgere un giovane direttore d'orchestra in maniera stabile nelle produzioni di Roma Tre Orchestra. Negli anni è stata ospite e ha realizzato collaborazioni con alcuni tra i più importanti enti artistici italiani quali RomaEuropa Festival, Concerti del Quirinale, Teatro "Verdi" di Pordenone, Teatro Pubblico Pugliese, Reate Festival, Amiata Piano Festival, e tanti altri ancora. Ha anche svolto attività all’estero in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di San Paolo del Brasile e con la società NetCologne in Germania. Dal 2019 accompagna la finale del Premio Chopin, importante competizione pianistica su Roma, federata con il concorso di Varsavia.

Il concerto per violino e orchestra di fiati op. 12 di Kurt Weill risale alla primavera del 1924. Weill ha 24 anni ed è un artista in rapidissima ascesa: da lì a poco inizierà la collaborazione con Bertolt Brecht firmando quelli che sono tra i suoi capolavori più conosciuti. Rimarrà ancora in Germania per soli 9 anni, con l’ascesa di Hitler al potere, Weill, ebreo ashkenazita, comincerà un lungo periodo di esilio che si concluderà negli Stati Uniti.

La sinfonia

La Prima Sinfonia di Mahler è proposta nella versione per piccola orchestra di Iain Farrington. La Sinfonia fu lungamente rivista anche dopo la prima esecuzione a Budapest il 20 novembre 1889, e nel 1893 Mahler la intitolerà “Titano”. Si tratta di un’opera della piena maturità del compositore, scritta in età già artisticamente avanzata e dalla quale infatti traspare già tutta la sapienza compositiva di Gustav Mahler, tra le più amate in assoluto.

I biglietti

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse (071.52525) e nel giorno del concerto da un’ora prima del concerto presso il Teatro Sperimentale: interi 20 euro; ridotti 12 euro; ridotti extra (giovani fino a 26 anni, compresi gli studenti universitari dell’Università Politecnica delle Marche) 5 euro. info: www.amicimusica.an.it/event/concerto-per-la-memoria-2023