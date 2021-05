Giochi di ruolo nell'area archeologica di Sentinum, “Colori tra le righe” tra domus e strade romane

SASSOFERRATO - I mille volti e le avventure del gioco di ruolo entrano tra le domus e le strade romane dell’area archeologica di Sentinum di Sassoferrato. Domani pomeriggio, alle 18, l’attività di “Colori tra le righe”, il progetto della biblioteca comunale di Sassoferrato, co-finanziato dal comune di Sassoferrato e dalla regione Marche che vede la collaborazione di Happennines, proporrà un viaggio tra passato e futuro, guidato dai giocatori di ruolo della Lokendil.

Meghan Markle e Harry sfrattati anche da Madame Tussauds: trasferiti nella sezione "Hollywood"

Al Bano Carrisi al vetriolo su Fedez: cosa ha dichiarato sul marito di Chiara Ferragni



L’associazione

La Lokendil è la storica associazione fabrianese che ufficialmente dal 1994 (ma attiva anche da prima di diventare associazione a tutti gli effetti) diffonde attivamente la cultura del gioco di ruolo. Una nicchia di appassionati che anno dopo anno continua a crescere e sperimentare partendo dalle pietre d’angolo del gioco di ruolo, Dungeons & Dragons su tutte. Il mondo del gioco di ruolo è amplissimo, capace di raccontare mondi immaginari fatti di draghi, maghi e eroi leggendari armati solo di dadi e schede personaggio, ma anche legata ad ispirazioni letterarie (tra le tante, una delle più famose è quella saldata ai luoghi, miti ed immaginario di Howard Phillips Lovecraft, lo scrittore americano di inizio ventesimo secolo autore dei miti di Cthulhu) e cinematografiche. Un segmento che raccoglie un numero sempre crescente di appassionati anche nelle Marche. Ma il gioco di ruolo non è solamente carta, matite e dadi perché quello che accadrà domani all’interno dell’area archeologica di Sentinum proporrà anche una forte componente di improvvisazione e recitazione, lasciando liberi i giocatori di vivere i propri personaggi all’interno della trama come dei veri e propri attori teatrali.

La modalità di gioco “On Stage” nella sua libertà di interpretazione della trama dovrà anche legarsi agli imprevisti che i master proporranno ai giocatori, che dovranno adattarsi a sconvolgimenti imprevisti nella trama di gioco. Domani Sentinum si trasformerà in un palco vero e proprio, dove i giocatori cercheranno di affrontare gli imprevisti di una storia misteriosa ed appassionante, che verrà svelata ai giocatori solo a pochi secondi dall’inizio dell’avventura. Poi spazio alla fantasia, alla capacità di adeguarsi a cambiamenti di scenario improvvisi, ai comportamenti degli altri giocatori.

L’iniziativa

Nel frattempo la Lokendil ha anche annunciato le date della Fabcon numero 31, l’annuale appuntamento con il gioco di ruolo previsto come ogni anno a Fabriano dal 19 al 22 agosto. Una rassegna che anche quest’anno affronterà le limitazioni e le accortezze legate al controllo dell’espansione della pandemia. Già lo scorso anno con l’edizione del trentennale giocatori distanziati, mascherine ed igienizzazione costante per mantenere sicura la passione del gioco. Per partecipare all’avventura di domani a Sentinum, obbligatoria la prenotazione. Tutte le modalità seguendo le informazioni sul sito https://happennines.regiondo.it/ , scegliendo tra le opzioni “visita guidata al parco archeologico di Sentinum” e selezionando come orario quello delle ore 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA