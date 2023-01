MATELICA - Si è spenta a 95 anni Gina Lollobrigida, icona e grande protagonista del cinema italiano. Anche dalle Marche, dove era stata in visita appena tre anni fa per portare avanti progetti imprenditoriali legati alla robotica, riecheggiano i ricordi di questa donna straordinaria dai tanti talenti, a testimonianza dell’affetto per l’artista. Da Miss Italia del 1947 dove arrivò seconda, a una carriera nel cinema iniziata come comparsa a Cinecittà e condotta fino a essere una stella in Francia e negli Usa accanto a grandi attori e registi, la Lollobrigida era per tutti la Bersagliera dal personaggio di “Pane, amore e fantasia” del 1953. Anche le Marche non rimasero immuni dal fascino della Lollobrigida, l’ultima visita il 20 febbraio del 2020 quando l’attrice, accompagnata dal suo manager Andrea Piazzolla, aveva raggiunto Matelica per una visita alla città ed alla Halley Informatica, azienda con la quale aveva parlato di un innovativo progetto riguardante la robotica. Ad accoglierla il patron Giovanni Ciccolini, ospite d’onore anche il sindaco di Matelica Massimo Baldini, che le aveva chiesto di firmare il libro d’oro, che raccoglie le firme dei personaggi illustri che hanno visitato la città di Enrico Mattei.



Il ricordo



Sguardo curioso, idee chiare, tante domande sulla realtà aziendale della Halley e apprezzamento per Matelica, così si era presentata a 92 anni Lollobrigida che aveva lanciato un appello alle donne a non arrendersi mai: «Non mollate mai, per nessun motivo. Se avete un obiettivo fate tutto il possibile per ottenerlo, non arrendetevi, sgomitate ed andate avanti per la vostra strada. Specialmente voi donne non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno, non mollate». Figura poliedrica, che univa alla passione per il cinema quella per l’arte, anche ad età avanzata portava avanti progetti innovativi ed era grande appassionata di tecnologia. Racconta il sindaco di Matelica Massimo Baldini che l’aveva accompagnata in visita alla Halley: «Mi dispiace molto per questa triste notizia, non dimenticherò mai quella giornata un cui Gina Lollobrigida ha regalato la sua presenza straordinaria a Matelica. Il nostro è stato un incontro molto piacevole. Era molto lucida e competente anche a livello aziendale. Ci aveva raccontato tanti aneddoti della sua vita, tra l’altro ci aveva detto che ci teneva a conoscerci, anche noi siamo stati entusiasti di averla avuta tra noi. Ci aveva raccontato alcuni suoi progetti e di persone che avevano provato a raggirarla, senza riuscirci». La conclusione di Baldini: «Davvero una perdita dolorosa per il nostro Paese».