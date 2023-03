Massimo Giletti torna in Rai «al posto di Fabio Fazio»: ecco quando potrebbe accadere. L'ultima rivelazione bomba

Giletti pronto a tornare in Rai? Secondo le indiscrezioni che circolano in rete pare proprio di si. A riportare la notizia è TvBlog che parla di una trattativa reale tra viale Mazzini e il giornalista. Era il 2017 quando L'Arena di Giletti viene tolta dalla Rai e passa a La7, da quel momento le voci su un possibile ritorno del conduttore nella tv di Stato ricorrono con cadenza quasi annuale, ma stavolta la questione pare più seria.

Giletti torna in Rai al posto di Fazio? La rivelazione

«La cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni, una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l’attuale compagine governativa», scrive il sito che si occupa di retroscena tv.

Una trattativa che dovrebbe, secondo le indiscrezioni, concretizzarsi a maggio, dopo un cambio ai vertici della Rai «quando ci dovrebbe essere quel cambio sulla poltrona di amministratore delegato di viale Mazzini, attualmente occupata da Carlo Fuortes. La palla dunque passerebbe al tandem Roberto Sergio-Giampaolo Rossi».

Cosa farà il giornalista in Rai?

Ma la notizia davvero clamorosa è il ruolo che avrebbe massimo Giletti nell'azienda di Viale Mazzini: occuperebbe la domenica sera di Rai3. Spazio affidato da anni a “Che tempo che fa“, titolo di successo di Fabio Fazio. «Il contratto di Fabio Fazio con la Rai è in scadenza e si dice che - anche per una questione di semplice eleganza visto quello che potrebbe accadere a maggio - gli attuali vertici di viale Mazzini, precisamente nella figura dell’AD, non vogliano per ora procedere al rinnovo.- riporta il sito - Il rinnovo del contratto di Fazio con i nuovi vertici che potrebbero arrivare a maggio sarebbe tutt’altro che automatico, ecco dunque l’ipotesi clamorosa e anche suggestiva, di una staffetta nella prima serata di Rai3 fra Fabio Fazio e Massimo Giletti».

Se l’“operazione Giletti” ovesse andare in porto, secondo Tvblog, il conduttore di Che tempo Che fa potrebbe trasferirsi sul canale Nove del gruppo Discovery, di un suo passaggio si era parlato più volte negli anni scorsi. Lì è da anni Maurizio Crozza, suo amico e collega d’agenzia.

Anche se per ora si tratta solo di voci di corridoio siamo quasi certi che Giletti sarebbe felice di tornare in casa Rai. «Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. Il mandante politico? So benissimo chi è ma non voglio dirlo», ne aveva parlato giusto qualche settimana fa a Belve il giornalista. Ma ora tutto potrebbe cambiare, di nuovo.