Gianni Morandi ricoverato dopo le ustioni. I medici: «Rischia di essere operato»

Gianni Morandi rischia di essere operato alle mani dopo il ricovero. Il cantante è stato portato con urgenza in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate alle mani, alle braccia e alle gambe. La situazione sembra essere più grave del previsto e i medici che lo tengono in cura stanno pensando a sottoporlo a un intervento.

Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna l'equipe medica continua a monitorare le ferite. Il cantante è scivolato mentre dava fuoco a erbacce e sterpaglie finendo tra le fiamme. Si sarebbe causato ustioni di secondo e terzo grado, molto profonde che se non trattate rischiano di dare origine a complicanze e infezioni. I trattamenti e monitoraggi delle ustioni rimangono fondamentali, ma i dottori non escludono che se qualcosa non andasse come previsto potrebbero ricorrere alla chirurgia.

Tantissime sono le persone che si stanno stringendo intorno a Gianni, augurandogli una pronta guarigione e sperando di vederlo al più presto tornare sui social sorridente e positivo come è sempre stato.

