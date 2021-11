Gianni Morandi e Bobby Solo, duetto social inaspettato. I fan esultano: «Altro che i Maneskin!»

Un duetto inaspettato a tema rock – pre natalizio per Gianni Morandi e Bobby Solo. I due cantanti Gianni Morandi e Bobby Solo hanno regalato un’esibizione di coppia a sorpresa sul social.

Gianni Morandi e Bobby Solo cantano "Be-Bop-A-Lula" su Instagram

Gianni Morandi e Bobby Solo, il duetto social inaspettato

Con un albero di Natale alle spalle Gianni Morandi e Bobby Solo hanno regalato ai follower sul social un duetto musicale inaspettato. Dal suo profilo Instagram Morandi ha infatti condiviso un video che lo vede appunto assieme al collega Bobbi Solo intonare il ritornello della canzone “Be-Bop-A-Lula”, accompagnato dalla didascalia: «Siamo sempre rock’n roll!». Alla fine della performance i due si abbracciano facendosi i complimenti a vicende: «Sei un grande per la miseria!».

Il video poco dopo la pubblicazione ha naturalmente, dato gli interpreti, fatto il pieno di like e nella bacheca non mancano gli appezzamenti anche da parte di amici vip del mondo dello spettacolo come Mara Venier e Jovanotti. I follower sono comunque tutti molto soddisfatti dall’inaspettata performance e c’è chi azzarda il paragone con il gruppo rock più in voga del momento, commentando: «Altro che i Maneskin!».

