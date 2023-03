Gianni Morandi spazza via tutto: record e orsi. Sold-out anche il concerto di Bologna aspettando la data di Ancona

Gianni Morandi è più forte di tutti. Spazza via tutto: che siano rose, calpestate da Blanco sul Palco di Sanremo, oppure gli orsi della Slovacchia. Perché se Uno su mille ce la fa (ma quanto è dura la salita, in gioco c'è la vita) il giannimorandismo estremo presente nell'avventura che un pesarese ha vissuto in Slovacchia, alcuni giorni fa, è evocativo.

Più forte degli orsi

Piccola parentesi: il pesarese Daniele Grassetti sta ultimando il giro dell'Europa a piedi, 10mila km vissuti toccando vari stati partendo dalla sua città, Pesaro. «Una folle tappa è stata la Slovacchia - ha raccontato - mi trovavo a 1600 metri in mezzo a una neve fittissima, avevo perso il sentiero, avevo perso ogni punto di riferimento e in più, nei boschi slovacchi non è raro imbattersi negli orsi: per metterli in “fuga” non ho trovato di meglio che mettere a tutto volume una playlist di Gianni Morandi». Sarà contento Gianni Morandi: la sua musica avrà spaventato gli orsi ma è una colonna sonora del “Dani walks Europe”, il progetto ideato da Daniele Grassetti e realizzato in collaborazione con l’Associazione Pallarotonda e la Cooperativa Alpha, per accendere i riflettori sull’importanza del contatto con la natura e il benessere psicofisico che da esso deriva. Chiusa parentesi.

Dal Sanremo ad Ancona

Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, Gianni Morandi è partito con il tour "Go Gianni go!" nei principali palazzi dello sport italiani: martedì 21 marzo, dopo le prime tappe da tutto esaurito a Rimini, Milano, Firenze e Roma, sarà nella sua Bologna con l'ennesimo sold out all'Unipol Arena. Seguiranno le date di Torino, Ancona (25 marzo, ore 21, Palaprometeo), Bari ed Eboli. Per il tour, prodotto da Trident Music, Morandi ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola le tracce incluse nel nuovo progetto discografico "Evviva!", uscito il 3 marzo per Epic Records/Sony Music Italy, e i grandi classici del suo repertorio, affiancato on stage da una band di 13 elementi diretta dal maestro Luca Colombo.