Gianni Dall’Aglio a “Oggi è un altro giorno”: «Mia moglie era malata, le ho donato un rene»

Gianni Dall’Aglio a “Oggi è un altro giorno”

Gianni Dall’Aglio ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Gianni Dall’Aglio è stato il batterista dell’indimenticabile esibizione di Riccardo Cocciante a Mina in tv: «Avevo degli impegni, ma poi il mio agente mi ha detto che era per Lucio e quindi ho accettato. Ci siamo visti il giorno dopo alla stazione con lui e gli altri e sul treno abbiamo scelto la scaletta. L’indomani abbiamo saputo che c’era anche Mina e prima di andare in onda avevamo provato sette canzoni su otto, perché lei voleva truccarsi. Alla fine dell’esibizione infatti c’è il finale sospeso. Mi sono accorto che la prova era andata bene per via degli applausi dell’orchestra».

Con Cocciante ci sono stati anche momenti “folli”: «La cosa più folle che abbiamo fatto insieme aver mangiato due piatti pieni di minestroni alla genovese, poi siamo crollati sul divano e abbiamo dormito dalle 14 alle 16 invece di lavorare, dovevamo incidere ma non si siamo riusciti».

Da giovanissimo, a 13 anni, ha cominciato a lavorare con Adriano Celentano: «L’ho incontrato che avevo solo 13 anni, mi ha accomagnato mio padre. Mi ha chiesto se conoscessi “Tutti i frutti” e ho cominciato a suonarla, specificando se volesse la versione di Elvis o Little Richard. Mi ha visto all'opera e da allora mia ha preso con lui. Anche lui è un timidone che fa vedere di esser spaccone, quando è con gli altri la timidezza si trasforma in simpatia».

Nel ’67 ha sposato la moglie Orietta e lui le ha donato un rene per salvarla: «Sapevamo che aveva una malattia congenita, ma cercavamo di ritardare il momento della dialisi. Gli ultimi esami erano disastrosi, veniamo chiamati dalla dialisi di Mantova e ci chiedono quando siamo pronti a partire. A quel punto ho chiesto se ci fosse un’alternativa proponendogli un trapianto di reni. Abbiamo fatto gli esami per la compatibilità che sono andati bene. Ci hanno messo nella stessa stanza e ci siamo addormentati insieme, il giorno dopo hanno proceduto con l’operazione, facendo salire prima me. Quando mi sono svegliato dopo 12 ore, mia figlia mi ha sussurrato all’orecchio “Papà, mamma ha già fatto un litro di pipì....”. Voleva dire che era andato tutto bene…».

