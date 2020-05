Gianmarco Tognazzi, il dramma segreto a Vieni da me: «Stavo per morire, mi si è gonfiato il collo. Poi...». Balivo senza parole

Ultimo aggiornamento: 22 Maggio, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il dramma segreto a Vieni da me: «Stavo per morire, mi si è gonfiato il collo. Poi...». Oggi, l'attore romano è stato ospite dae nello spazio "una canzone per te" si è raccontato a cuore aperto, dagli esordi al rapporto con papà Ugo Tognazzi.LEGGI ANCHE:Parlando della sua infanzia, Gianmarco Tognazzi ha rivelato: «Avevo quattro anni e non ricordo bene. Ma era un grande dottore».E conclude: «». Caterina Balivo conclude: «».