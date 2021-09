Gianmarco Tamberi scoppia in lacrime a Verissimo: «Ho passato un momento terribile, un incubo...». Toffanin senza parole

Gianmarco Tamberi scoppia in lacrime a Verissimo: «Ho passato un momento terribile, un incubo...». Silvia Toffanin senza parole. Oggi, il campione olimpico di salto in alto è stato ospite nel salotto di Canale 5 e ha parlato della sua impresa a Tokyo e di quella medaglia d'oro sognata per cinque anni.

Ecco le parole di Tamberi: «Avevo dovuto saltare le olimpiadi di Rio per un grave infortunio. Era il 15 luglio. Ero il campione del mondo, l'ultima gara prima delle Olimpiadi. Un salto a 2.41, la caviglia non ha tenuto la pressione della rincorsa. Si è rotto il legamento interno e da un momento all'altro il mio sogno era scomparso. Ho passato un momento terribile della mia vita a chiedermi perché a me. Ho fatto fatica lì ho fatto fatica negli anni successivi. Quando sei abituato a essere il numero uno al mondo e quando riprendi sei il quindicesimo, ventesimo. Quello che pretendevo da me era qualcosa di enorme».

Conclude il campione in lacrime: «Io mi sono rimesso ad allenarmi solo per vincere la medaglia d'oro che non avevo vinto a Rio. A volte pensavo che il mio sogno era troppo grande, ma vedevo la gente intorno a me che non ci credeva. Ci ho sperato fino all'ultimo secondo e alla fine ce l'ho fatta. Non smettete mai di crederci».

