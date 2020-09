Gianluca Manzieri operato d’urgenza: «Lunedì torno in onda, ma che paura»

Ultimo aggiornamento: 19 Settembre, 10:32

Sta bene ed è di buon umore, ma gli ultimi giorni per lui sono stati abbastanza complicati. Infatti, il dj, produttore musicale e speaker radiofonico lunedì si è improvvisamente ritrovato ad affrontare una terribile diagnosi, che nel giro di 48 ore lo ha costretto a sottoporsi a un. Un’operazione resasi necessaria per asportare un tumore maligno , fortunatamente scoperto ed estirpato prima che potesse creare danni irreparabili.«È cominciato tutto con, un mezzo che uso molto – ha raccontato Manzieri, intervenendo in diretta telefonica a, programma in onda su, emittente dove lui stesso lavora –. Invece, il mio urologo si è accorto subito della vera natura del problema, diagnosticandomi, e ha avviato immediatamente l’iter per intervenire chirurgicamente, perché queste situazioni vanno affrontate senza perdere tempo».Una risolutezza che probabilmente gli ha salvato la vita: «Il mio angelo custode si chiama Filippo Riccardo, un medico giovane che, mentre io mi facevo prendere dal panico, ha organizzato tutto perché mi ricoverassi il giorno successivo per sottopormi a tutti gli accertamenti del caso per poi operarmi mercoledì».Ma, come ha sottolineato anche Gianni Simioli, conduttore del programma e amico dello stesso Manzieri, il dj non avrebbe avuto la possibilità di raccontare questa sua disavventura, se avesse sottovalutato quel dolorino nelle parti basse: «La prevenzione è importantissima, lo dice uno che ha sempre avuto paura di queste cose e che ha sempre evitato di fare controlli – ha ammesso il 50enne –. Stavolta, però, sono corso a farmi visitare, spinto anche dal fatto che lo scroto negli ultimi dieci giorni, oltre a farmi male, aveva assunto una brutta forma. E se avessi rimandato l’appuntamento col medico anche solo di qualche settimana, molto probabilmente ora non starei qui a parlarne».Cinquant’anni compiuti lo scorso aprile, Gianluca Manzieri è stato colpito dalla malattia come un fulmine a ciel sereno, considerato che un paio di settimane fa aveva festeggiato il diciottesimo anniversario di matrimonio, il 10 settembre aveva lanciato il suo nuovo brano, Because I love New York, e in radio era da poco partito con un nuovo show, Stasera mi butto. Ma rincasato appena ieri, dopo il ricovero in ospedale, l’artista è già pronto a riprendere le sue attività: «Non è stata una passeggiata e la paura è stata forte, ma lunedì alle 18.30 sarò già in onda – ha annunciato –. Mi hanno detto che la malattia si combatte con la positività, altrimenti si abbassano le difese immunitarie. Perciò bisogna andare avanti e io posso farlo, anche grazie a tutti gli amici che mi hanno dato grande forza».