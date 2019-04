Giacomo Battaglia morto addio al comico del Bagaglino aveva solo 54 anni

di Luca Calboni

È morto il comico Giacomo Battaglia. 54 anni, Battaglia era diventato un personaggio molto noto nella compagnia del Bagaglino, recitando per quasi 30 anni con il suo amico Luigi Miseferi.Lo scorso giugno Giacomo Battaglia era stato colpito da un ictus subito dopo essersi esibito in un suo spettacolo. Da quel momento il comico 54enne non si era più svegliato, fino ad oggi quando si è spento definitivamente.