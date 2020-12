Aereo sulla casa del GFVip: «SO vali più di ciò che pensi». Sonia scoppia a piangere, ma è per Stefania Orlando. Un messaggio aereo ha stupito stamattina i concorrenti del Grande Fratello Vip. Sulla casa di Cinecittà è apparso lo striscione con la scritta: «SO vali più di ciò che pensi – Viperelle». I Vip in giardino, tra cui Tommaso Zorzi, hanno pensato subito che l'incoraggiamento fosse per Sonia Lorenzini, e l'hanno immediatamente chiamata per non perdersi lo spettacolo.

Sonia si è precipitata in giardino e non ha nascosto grandissima gioia e tante lacrime per il suo primo aereo che proprio stamattina aveva detto di desiderare tanto. Peccato che ci sia stato un malinteso: quel "SO" non si riferiva alla Lorenzini, bensì a Stefania Orlando per il suo compleanno. Le "viperelle", infatti, sono proprio le sue fan. L'incomprensione ha scatenato il popolo di twitter, che ha chiesto a gran voce l'intervento del Grande Fratello per chiarire l'equivoco. Anche il marito di Stefania Orlando ha dichiarato di aver contattato la redazione: «Ho provato a contattare la redazione, non so se faranno qualcosa. Comunque Stefania ha amato il fandom #viperelle, quando saprà che è il suo impazzirà! Sono in arrivo altri due aerei…occhi puntati! Cose mai viste!».

Ho provato a contattare la redazione, non so se faranno qualcosa..comunque @stefyorlando ha amato il fandom #viperelle quando saprà che è il suo impazzirà! Sono in arrivo altri due aerei...occhi puntati!! Cose mai viste! #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 23, 2020

Ma a quanto pare, Stefania non ha alcun bisogno di chiarimenti. È stata lei stessa a dire: «Amore magari Sonia Lorenzini è SL e Stefania Orlando è SO».

Sonia: "Non ci credo, l'aereo era mio, come fanno loro a dire che era per te?" Stefania: "Perché 🐍 magari 🐍 SL 🐍 è 🐍 Sonia 🐍 Lorenzini 🐍 SO 🐍 è 🐍 Stefania 🐍 Orlando 🐍" La conferma che Stefania ci fosse già arrivata, ma è una signora e ha fatto finta di niente#GFVIP — Asteria ✨🐍 (@ria_aste) December 23, 2020

