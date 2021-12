Gf Vip, rivoluzione in vista: ecco chi entra e chi esce. E spuntano grosse sorprese

Il Grande Fratello Vip ha spostato in avanti la data della finale e nel reality è previsto, nei prossimo giorni, un entra ed esci di concorrenti. A breve infatti i reclusi decideranno se continuare o meno la lunga avventura all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini.

I concorrenti fanno festa al "Grande Fratello Vip" (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip: ecco chi entra e chi esce dal reality

Al Grande Fratello Vip ci sarà una piccola rivoluzione. Il reality è stato prolungati e a breve i reclusi dovranno decidere se rimanere in gioco o tornare alla loro vita quotidiana lontano della telecamere. A dare qualche indizio su partenze e arrivi la trasmissione “casa Chi” su Instagram con Gabriele Parpiglia, che ha assicurato (al 99%) che sceglieranno di lasciare la casa personaggi di peso con Aldo Montano, Davide Silvestri e Manuele Bortuzzo.

Davide Silvestri e Alex Belli al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

I concorrenti dovranno essere rimpiazzati e tra i nuovi partecipanti all’avventura Mediaset si annoverano l'ex gieffino Ferdinando Giordano e gli ex tronisti Giulia Cavaglià e Giulio Raselli, che però non faranno il loro ingresso per non meglio specificate "ragioni serie". Anche Sara Croce e Laura Cremaschi, che sembravano sul punto di diventare concorrenti, dovranno rinunciare perchè impedite dalla partecipazione a “Avanti un altro”. Nathaly Caldonazzo invece dovrebbe varcare l’ormai celebre porta rossa a breve, quando sarà ufficiale il nome dei reclusi attualmente in gioco che decideranno di proseguire.

