GFVip, Patrizia Mirigliani e la love story fra il figlio Nicola Pisu e Miriana Trevisan: il messaggio "segreto" sul social

Al Grande Fratello Vip Nicola Pisu e Miriana Trevisan si stanno progressivamente avvicinando, ma sembra che tanto la mamma Patrizia Mirigliani quanto il suo staff social non siano tropo felici della nascita di questa nuova e innegabile simpatia fra le mura della casa.

Il post condiviso su Instagram dallo staff social di Nicola Pisu

GFVip, Patrizia Mirigliani e la love story fra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Nicola Pisu e Miriana Trevisan, reclusi al Grande fratello Vip, negli ultimi tempi si sono molto avvicinati, fra baci rubati, coccole e chiacchiere. Ancora non sono una coppia, ma sembra proprio che fra i due l’attrazione sia evidente e forse Miriana potrebbe a breve mettere da parte gli odierni tentennamenti per far nascere la prima vera coppia (se sui esclude il prendi e lascia fra Lulù Salassiè e Manuel Bortuzzo) all’interno della casa.

Il post condiviso su Instagram da Patrizia Mirigliani

A non essere troppo contenti della possibile love story sono però proprio la mamma del gieffino, Patrizia Mirigilani, e lo staff che si occupa del suo account Instagram. Dal social infatti mamma Patrizia ha postato una foto del figlio con scritto N.F.P.I.G., che starebbe per “Non Farti Prendere In Giro”, seguita dalla didascalia: «Nell'acronimo un messaggio nascosto per mio figlio Nicola. Chi indovina di voi?». Lo staff invece ha condiviso uno scatto dell’ex stellina di Non è la Rai e Nicola affiancato dalla strega Amelia dei fumetti della Disney: «Miriana – si legge nella didascalia - come la diabolica Amelia, la strega che ammalia. Salvati Nicola!».

