GFVip, Mediaset diffida Stefano Bettarini e Alfonso Signorini lo querela? Ecco cosa sta succedendo

Stefano Bettarini diffidato da Mediaset e querelato da Alfonso Signorini. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e di molti altri reality dovrebbe affrontare una battaglia legale dopo i numerosi attacchi che ha fatto sui social al reality dopo la sua squalifica, inizialmente accettata e poi ritenuta ingiusta.

A riportare cosa starebbe accadendo è Dagospia. Il sito spiega che Mediaset avrebbe ritenuto le accuse di Bettarini lesive e diffamatorie non solo verso il reality ma anche verso l'editore e del conduttore. Coinvolto nella vicenda è infatti anche Alfonso Signorini che sarebbe pronto a querelare Stefano insieme ad altri due ex concorrenti di cui però ancora non si sa il nome.

Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip Bettarini avrebbe usato un'espressione ritenuta offensiva verso la religione cattolica, molto simile a una bestemmia. Sui social scoppiò un caso che spinse la produzione ad allontanare il concorrente attraverso una squalifica. Come ogni personaggio squalificato Bettarini non è mai potuto comparire in studio e dopo l'episodio non ha avuto l'opportunità di parlare in diretta, pur facendolo sui social dove ha espresso dubbi sulla trasparenza del programma e sulle decisioni prese, insinuando scorrettezze. Più volte l'ex giocatore è intervenuto sui social, commentando quello che avviene all’interno del reality. Tuttavia ha spesso utilizzato termini e frasi molto forti per rivolgersi sia al programma che ad Alfonso Signorini,

Attualmente né Mediaset e né Stefano Bettarini hanno commentato l’accaduto e la presunta diffida di cui parla Dagospia.

