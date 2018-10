GfVip, De Blanck contro la Marchesa: «La denuncio, è la nuova Wanna Marchi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mi sono limitata a dire la verità. Lei mi ha dato della poveraccia, ma rispedisco le offese al mittente. La Del Secco vede negli altri i difetti che non sopporta Il in se stessa. E stata lei a offendermi e a denunciarla sarò io”, dopo l’incontro nella casa delcon la (falsa, secondo lei)rispedisce al mittente le minacce legali e anzi promette che sarà lei a denunciarla.Dopo lo scontro in diretta le è stato chiesto di rimanere, ma lei ha rifiutato: “Non riesco a scrollarmi di dosso il fastidio per il match con la marchesa immaginaria - ha fatto sapere a "Nuovo" - che intitolerei “miseria e nobiltà”. Sono così disgustata che ho rifiutato la proposta di entrare al Grande fratello vip da concorrente: io a dentro non ci torno nemmeno per un milione di euro”.Nella casa infatti lo scontro è stato duro: “Sono entrata nella Casa per smascherare Daniela, ma non intendevo offenderla. Anzi,' volevo congratularmi per la sua abilità di aver costruito una carriera sul nulla. È stata lei a farmi saltare i nervi con quel suo ridicolo intercalare di "adorata". Poi la situazione è precipitata”.La definisce la nuova Wanna Marchi: “Mi rifaccio al giudizio della ripa di Meana, che considerava la Del Secco un’altra Wanna Marchi per la sua abilità a vendere cosmetici”.