Guai per Gianluca Impastato: "Dopo l'imprecazione non lo vogliono a Colorado"

MILANO – Dopo l’eliminazione dalcontinuano le brutte notizie perIl comico infatti per partecipare al reality aveva rifiutato di partecipare a “Colorado” e ora, dopo l’imprecazione, non potrà prendere parte alla trasmissione: “Prima di iniziare l'avventura come concorrente del Grande Fratello Vip – fa sapere “Chi” - il comico Gianluca Impastato aveva già deciso di lasciare la strada vecchia per la nuova, scegliendo il reality invece di Colorado (dove era presenza fissa da anno).Ma, dopo l’eliminazione per imprecazione dal GFVip, è rimasto con il cerino in mano”.