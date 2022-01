GFVip, Delia Duran in crisi scoppia in lacrime: «Un dolore che devo superare...»

E’ appena iniziata l’avventura al Grande Fratello Vip per Delia Duran e la nuova concorrente è già scoppiata a piangere mentre parlava del difficile rapporto che ha al momento con il marito, l’ex recluso Alex Belli: «Un dolore che devo superare...».

LEGGI ANCHE

Giulia De Lellis, regalo hot ai follower per il compleanno: «Accolgo i miei 26 anni danzando così» /Foto

LEGGI ANCHE

Can Yaman a C'è posta per te, la sorpresa commovente di un ragazzo siciliano cresciuto senza padre

Delia Duran e Soleil Sorge al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Delia Duran scoppia in lacrime: «La mia crisi con Alex Belli»

Al Grande Fratello Vip è cominciata l’avventura di Delia Duran, moglie di Alex Belli. Entrando in casa Delia ha subito avuto un faccia a faccia con Soleil, ma dopo averci dormito su ha avvisato i coinquilini che vuole mettere da parte le discussioni: «Stanotte – ha spiegato - non sono riuscita a dormire per questa cosa, sono stufa di questi battibecchi. Io non sono così, la rabbia le ferite e il dolore ti portano a fare quello che ho fatto… Mi sento in colpa».

Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Più tardi Delia è tornata sull’argomento con Manila, ribadendo in lacrime che dietro ai suoi comportamenti passati c’è molto sofferenza: «C’è un dolore interno - ha confessato - che devo ancora superare e quello mi porta ad essere molto dura. Ho sempre coperto tantissimi dolori, volevo sempre apparire come una donna che in realtà non ero… Per non farmi vedere fragile».

La Duran è in crisi e la Nazzaro cerca di rassicurarla sui reali sentimenti del marito: «Lui – le ha spiegato - ti deve aiutare ma tu non allontanarlo». La nuova arrivata ha poi fatto sapere che cercherà di trovare l modo per costruire un rapporto con Soleil, fino a poco tempo fa sua acerrima nemica:«Arriverà anche il momento di parlare con lei...» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA