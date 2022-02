GFVip, Cecilia Rodriguez contro Delia Duran: «Noi sudamericani non siamo tutti così»

Cecilia Rodriguez contro Delia Duran. La sorella di Belen Rodriguez, ex protagonista dell’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, su Instagram si è scagliata contro la collega showgirl Delia Duran, attualmente reclusa nel reality condotto da Alfonso Signorini: «Noi sudamericani non siamo così».

APPROFONDIMENTI MICHELLE IMPOSSIBLE Michelle Hunizker scatenata, baci in tv con Eros Ramazzotti e Ilary... RITORNO DI FIAMMA Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il bacio in tv fa sognare la...

LEGGI ANCHE

Michelle Hunizker scatenata, baci in tv con Eros Ramazzotti e Ilary Blasi: «Sei matta? Hai messo anche la…»

Cecilia Rodriguez (Instagram)

GFVip, Cecilia Rodriguez contro Delia Duran

Cecilia Rodriguez risponde alle domande dei follower sul social mentre passeggia sulla neve a Trento e specifica che, pur avendo partecipato a due reality, non li segue particolarmente. A infastidirla però le affermazione della reclusa Delia Duran, che parlando della sua libertà sessuale e di amore libero ha spesso utilizzato la frase “Noi sudamericani siamo così”: «Volevo difendere la mia cultura - ha spiegato Cecilia - perché in questo Gf ho sentito dire “io sono sudamericana e noi sudamericani siamo così“. Non è vero, non confondiamo le cose. E’ vero e ci tengo a dirlo che a livello culturale siamo diversi, siamo più calorosi noi siamo tanto di contatto, baci, abbracci e balletti perché noi siamo nati in mezzo alla musica, alla salsa, al Reggaeton…. Siamo nati con quella musica lì e sapete come sono questi balli, molto sensuali. Però non confondiamo una cosa con l’altra. Ci tengo a dirlo, noi sudamericani non siamo tutti così».

Delia Duran e Alex Belli (Instagram)

Cecilia, dopo aver ricaricato il telefonino, è poi tornata sul social per concludere: «Non voglio fare polemiche, volevo solo fare chiarezza perché mi sono sentita offesa nel sentire queste frasi. Noi siamo sicuramente più aperti, ma nemmeno tanto perché io sono sudamericana e non sono così aperta in amore. No, l’amore per me è quello tradizionale, da condividere con una sola persona. L’amore è libero perché lasci la persona al tuo fianco libera, non nel senso di andare con altri. Quello non è amore libero, ha un altro nome, l’amore libero è tutt’altro... Ci tenevo tanto a dirvelo…. Noi sudamericani siamo così, ma non così!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA