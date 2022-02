Gf Vip, la spiazzante confessione di Alex a Delia: «Quando usciamo, Sayonara Soleil»

Alex Belli è pronto a tutto per riconquistare la moglie. Anche a rinnegare la sua amica speciale Soleil Sorge. «Non c'è niente tra noi, siamo dentro 100 mq. Questa roba quando finisce ognuno a casa sua. Sayonara amore mio. Qui è qui. Siamo al Grande Fratello». Con queste parole l'attore ha cercato di tranquillizzare Delia Duran dopo che la modella ha visto nella diretta di ieri le immagini che mostravano il marito in un momento intimo avvenuto ieri mattina.

Gf Vip, Alex Belli pronto a tutto per Delia

Alex ha portato la colazione a letto all'influencer ieri e si è lasciando andare a un pianto disperato. La Sorge tra carezze e coccole ha cercato di consolarlo ma a detta di Belli quello era solamente una situazione creata dalla circostanza e non da un sentimento. «Ti ripeto io non sono andato lì per svegliarla, stavo passando. Era buio sono entrato e c'erano Davide e Barù e ho chiesto chi voleva un caffè e quando ero lì sono scoppiato. Ma tu lo vedi il mio viso amore mio? Sono stanco. Non volevo appesantire. Tu hai già tanto peso».

La modella venezuelana però non ci crede, e in effetti quando si parla di Alex e Soleil a tutti risulta difficile credere che non ci siano i sentimenti di mezzo. «Sei andato lì perché ci volevi andare, altrimenti venivi da me. Tu hai detto "Amore sono venuto qui per lei e per te"». L'attore però chiede alla moglie di non credere alle clip tagliate: «No, no ma quando ho detto sta roba. Amore hai sbagliato. Ascoltami tu vedi una clip che è tagliuzzata. E allora la dimostrazione che ho fatto io per te uscendo dalla casa il 13 dicembre?».

La decisione

L'attore ha poi rafforzato il suo punto di vista dicendo che fuori dal Gf Vip non ha nessuna intenzione di rivedere la Sorge. Chissà l'influencer come la prenderà lunedì quando Alfonso Signorini (sicuramente) le mostrerà le immagini.

