GF Vip, Teo Mammucari demolisce il programma: «Dopo 3 minuti vomito»

Che il Grande Fratello Vip sia un programma soggetto a critiche non è una novità. Il reality show di Alfonso Signorini o si ama o si odia. E a Teo Mammucari proprio non piace, il neo conduttore de Le Iene si lascia andare a dei commenti al vetriolo su uno dei programmi più in voga nel momento. «Dopo 3 minuti vomito, è tutto finto», ha raccontato Mammucari che non fa cessare la La pioggia di polemiche sulla sesta stagione del GF Vip.

APPROFONDIMENTI ICONE Blanco e Mahmood nudi su Vanity Fair, da Sanremo il cambio epocale...

Mentre in casa la situazione si fa sempre più tesa, Mammucari si lascia andare a commenti davvero pesanti. Il reality show pone lo spettatore davanti a dinamiche talvolta surreali, discussioni che infiammano l’opinione pubblica e tanti momenti di puro trash che, forse, potrebbero essere evitati. Ma il Grande Fratello Vip è uno show e come tale deve essere considerato.

È anche vero che in questa edizione, il programma ha creato non pochi malumori. Dalle frasi razziste di Katia Ricciarelli al triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia duran e Soleil Sorge, certo non sono mancati i momenti da matita blu in un programma che va in onda 24 ore su 24 da settembre 2021. E quindi, mentre molti italiani sono attratti da queste vicende che alleggeriscono la serata, c'è chi proprio non può sopportarle e, dunque, cambia canale fin dal celebre ingresso di Alfonso Singorini con il suo «Vippoooni».

E questo sembra proprio il caso di Teo Mammucari. Il presentatore, tornato alla guida de Le Iene insieme a Belen Rodriguez, non sembra digerire il programma sulla casa più spiata d'Italia. In un'intervista al quotidiano Libero ha parlato a briglia sciolta del programma di Alfonso Signorini.

«Il Grande Fratello Vip è un genere che detesto. Dopo tre minuti che li guardo vomito. È tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore», ha dichiarato Mammuccari. Il commento al vetriolo del presentatore ha subito infiammato i social, proprio quando in casa si verificano nuove tensioni come lo scontro tra Soleil e Alex prima dell’addio definitivo. In molti hanno appoggiato il commento di Mammucari, altri invece hanno difeso il programma che li tiene incollati al televisore fino a notte fonda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA