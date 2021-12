GfVip, Sonia Bruganelli zittita da Signorini: Bonolis aveva già notato tutto

Sonia Bruganelli su tutte le furie. Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri, 20 dicembre, la moglie di Paolo Bonolis ha lasciato lo studio per protesta nei confronti di Alfonso Signorini che l'ha zittita con tono fermo. Sparita per circa un'ora, è poi rientrata. Ma molti si chiedono cosa sia successo dietro le quinte.

A rivelarlo è Giuseppe Candela, esperto televisivo e firma di Dagospia, con un tweet ha spiegato che la situazione tra Signorini e Sonia, nel dietro le quinte, ha rischiato di precipitare ulteriormente. «Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta».

Altre fonti, poi, riportano che l’opinionista abbia persino mandato a quel paese il conduttore, prima che si decidesse a rientrare nel programma. E difatti, appena rientrata ha detto: «Posso parlare ora?» la sarcastica domanda della Bruganelli rivolta a Signorini, nel primo intervento seguito alla lite. In studio si è levato un applauso e un coro in favore della produttrice: ‘Sonia, Sonia, Sonia…’.

«Povera Sonia le ho tolto la parola», ha sussurrato il conduttore del GF Vip, punzecchiando la Bruganelli che ha risposto subito: «No, non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino». «Amore ma, allora, ma poi ci spieghiamo durante il nero della pubblicità. Questa mi sembra la soluzione più intelligente», ha concluso Signorini, ripristinando la calma.

Nessun intervento pubblico da parte di Paolo Bonolis che, però, sembra avesse già fiutato il poco spazio dato alle opinioniste in questa edizione. Infatti, come dichiarato durante una intervista a Verissimo insieme alla moglie, Bonolis aveva detto: «Guardo il GF, ma vedo solo gli interventi di Sonia. E... mi fermo pochissimo», facendo sottintendere il poco spazio riservato alle opinioniste nel reality. E alle sue parole, Silvia Toffanin provò a mettere una pezza: «Dai, non è vero».

