GF Vip, Soleil in crisi dopo l'ingresso di Delia. Kabir incalza: «Devi ammettere la verità»

Caos dopo l'ingresso di Delia Duran nella Casa. La puntata di ieri sera, conclusasi con l'ingresso della moglie di Alex Belli ha gettato in una crisi profonda Soleil Sorge, sua "nemica". La concorrente ha avuto un crollo emotivo prima di fare una lunga chiacchierata con il saggio Kabir Bedi che, con parole pacate e oneste, l’ha invitata ad ammettere l’amore provato per Alex Belli. Delia ha detto testualmente di aver avuto la conferma anche dal marito che sotto le coperte, lui e Soleil avrebbero fatto delle “cose intime”.

« Non ho più la forza di continuare a subire tutto questo, non ce la faccio. Sono sfinita, è da quando sono entrata qui dentro che mi sento buttare addosso tutto di più. Mi hanno detto cattiverie e cose crudeli, cerco di avere la forza di reagire ma da quattro mesi ho una stanchezza nel vedere degli atteggiamenti che mi fanno schifo. E sentirmi poi aggredita, mal voluta da alcune persone, è un peso immenso » dice Soleil a Kabie- « C’è stata una crescita della nostra amicizia - continua -, non so, una forma di amore, ma rispettando che lui ha la sua vita e io la mia » , ha spiegato Soleil all’attore indiano che però l’ha in parte smentita, invitandola a raccontare a se stessa e agli altri la verità.

« Questo è difficile da capire perché tu e Alex avete sempre rispettato che lui è sposato. Però queste cose succedono, l’amore vince. Questo è un altro discorso. Ma se c’è amore, profondo, vero, se c’è un grande sentimento tra due persone, dobbiamo rispettare anche questo. Lascia stare aspetti legali e morali. Per voi, non è stato un giorno, ma qualche settimana. Questa non è amicizia, è molto più. Quello che è successo con Alex era vero, profondo, l’importante è ammettere, è successo così ». L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ascoltato con attenzione le parole dell’indiano che l'hanno fatta riflettere.

