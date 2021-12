Gf Vip, Pippo Baudo nella casa per Katia Ricciarelli: l'annuncio a sorpresa

Pippo Baudo sarà ospite del Grande Fatello Vip. Visto il prolungamento del programma fino a marzo 2022, Alfonso Signorini allarga il cast nella Casa più spiata d'Italia. Dopo gli ingressi di Biagio D'Anelli, Valerina Marini e Giacomo Urtis entrati come concorrenti unici, Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, già eliminata al televoto, aprirà le porte del reality ad un altro volto famoso. E tutto questo per far compagnia a Katia Ricciarelli che in più di un'occasione ha dichiarato di sentirsi sola.

Kabir Bedi e Pippo Baudo al #GFVIP pic.twitter.com/sO21yk4VT5 — Roberto Mallò (@robymallo) December 6, 2021

La bomba è stata annunciata da Cesara Buonamici durante il collegamento del TG5 con Alfonso Signorini, prima della diretta di lunedì sera. E adesso tutti aspettano di scoprire quando lo storico conduttore farà il suo ingresso nella casa per fare una sorpresa a Katia.

Katia Ricciarelli, infatti, non ha mai chiesto espressamente a Pippo Baudo di farle una sorpresa al Gf Vip, ma è scontato che le farebbe molto piacere. Katia spesso parla della sua solitudine, dell'amore per il suo Ciuffy e dei due grandi amori della sua vita: Josè Carreras e Pippo Baudo.

Sarà un super ospite per la sesta edizione del Grande Fratello. «Alfonso, non arriva Pippo Baudo per Katia?» ha chiesto Cesara Buonamici, «Ciao ti saluto, non parlo più» ha chiuso in fretta e furia Alfonso Signorini, facendo capire a tutti che il Cesara aveva appena bruciato una grande anticipazione.

