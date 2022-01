GF Vip, Patrizia Pellegrino smaschera Alex e Soleil: «La loro storia è tutta una montatura»

Patrizia Pellegrino smaschera la coppia più chiacchierata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il rapporto speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge sarebbe tutto una montatura. A dirlo è l'ex gieffina che, in una diretta su Instagram con Clarissa Selassié e Ainett Stephens, ha voluto raccontare uno scenario davvero inatteso che potrebbe far infuriare gli spettatori.

Gf Vip, Barù e la battuta a Davide: troppo volgare? Cos'ha detto mentre erano a tavola

Dopo la puntata eccezionale di venerdì 7 gennaio, in cui il Alfonso Signorini ha voluto richiamare all'ordine i vipponi, questa sera (lunedì 10 gennaio) andrà in onda un'altra puntata del reality show e di certo la bomba sganciata da Patrizia Pellegrino sarà oggetto di discussione.

Stando alle parole dell'ex inquilina della casa più spiata d'Italia, l'attore e l'influencer si sarebbero messi d'accordo per andare avanti nel programma insieme.

«Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione’. Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma», ha raccontato la Pellegrino smascherando così Alex Belli e Soleil Sorge.

«Per far in modo che lo show e le clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare». Patrizia ha continuato rivelando: «Quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto ‘scusate io non l’avevo capito’. Oddio perché sgancio sempre queste bombe, io non vorrei farlo e invece mannaggia».

Ainett è subito intervenuta affermando:«"Oddio lo sai che hai appena sganciato una bomba in diretta? Amore viva la verità vediamola in questo modo».

Ma Ainett non è l'unica a essere rimasta spiazzata dalle dichiarazioni della Pellegrino. Molti follower hanno iniziato a commentare, infuriati. Alex e Soleil hanno veramente preso in giro tutti? Alfonso Signorini, anche stasera, avrà tanto di cui parlare in puntata. Chissà come reagiranno i due diretti interessati...

