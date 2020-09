Gf Vip. Patrizia De Blanck choc, doccia con il velino Pierpaolo poi la proposta hot: «Togliti le mutande...». Lui reagisce così

Patrizia De Blanck choc, doccia con il velino Pierpaolo poi la proposta hot: «Togliti le mutande...». Lui reagisce così. La contessa De Blanck torna a far parlare di sé. A 24 ore dallo spogliarello che ha fatto il giro del web , la nobile gieffina regala nuove perle ai fan. Ma andiamo con ordine.

Il velino Pierpaolo Pretelli e il fratello di Balotelli, Enock Barwuah, decidono di non fare la doccia all'esterno causa freddo e si dirigono nelle vasche in bagno. Una volta dentro, Patrizia De Blanck si offre di lavarli con il tubo della doccia. Inizia con Pierpaolo, poi la proposta choc. «Ma come si fa a lavarsi con le mutande, toglile. Ho visto tanti ucc*** in vita mia, non mi scandalizzo».

Pierpaolo ed Enock scoppiano in una sonora risata. Le immagini del "bagno hot" fanno il giro del web.

