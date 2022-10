Gf Vip, chi saranno i nuovi concorrenti? Tra i nomi anche un'ex protagonista del programma

Il Grande Fratello Vip presto darà il benvenuto a sei nuovi concorrenti. Il caso di Marco Bellavia tra espulsioni ed eliminazioni ha portato diversi cambiamenti all'interno della casa più spiata d'Italia. Secondo la volontà di Alfonso Signorini, potrebbero dunque arrivare nuove persone: tra i diversi nomi che circolano sul web, si vocifera il ritorno di una grande protagonista della scorsa edizione... Di chi si tratta?

I nuovi concorrenti

A rivelare l'indiscrezione è stata l’ultima puntata di Casa Pipol su Instagram. E uno dei nomi che già sta facendo discutere è quello di Dayane Mello. La modella brasiliana, ex protagonista del reality show, avrebbe avuto un primo contatto con il conduttore Signorini e sarebbe già avviata la trattativa per tornare all'interno della Casa come nuova concorrente.

Altri nomi sono stati poi rivelati da Dagospia, tra cui Helena Prestes, ex di Antonino Spinalbese, già nota sul piccolo schermo per aver partecipato a Pechino Express con Nikita Pelizon. Si sta parlando anche di Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati. E ancora: Teresa Langella, Umberto Smaila e Patrizia De Blanck.

Niente però è ancora certo e nessun nome è stato ufficializzato, ma non mancano le prime speculazioni lanciate dagli utenti nei social.