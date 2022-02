Gf vip, la frase shock di Nathalie: «Selassiè protette dagli zingari». Scoppia la bufera in casa e partono diffide (anche per Katia)

Ieri durante la diretta si sapeva sarebbe scoppiata la bomba su Nathalie Caldonazzo. Nonostante la reticenza di Alfonso Signorini (ignaro, a detta sua, dell'accaduto) nell'affrontare la questione che vede sotto accusa la showgirl per insulti razzisti, la lite è scoppiata al Gf Vip. Durante una discussione tra Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli è uscito il caso Caldonazzo. La principessa ha minacciato la showgirl di dire la verità su quanto detto in una conversazione tra nathalie e Basciano. La lite è proseguita poi durante la pubblicità: «L’altro ieri hai detto una cosa molto grave, devo tirarla fuori? Perché non ripeti quello schifo razzista che hai detto se hai coraggio? Ah, mi dici che faccio la spiona? L’hai detto tu in diretta quindi non è fare la spia».

APPROFONDIMENTI E' COMPLICATO... Antonella Clerici, emozione in tv per la guerra in Ucraina:...

Gf Vip, è bufera su Nathalie Caldonazzo

Al momento delle nomination palesi la questione è stata ripresa da Sophie Codegoni: «Nomino Nathaly per le cose brutte che ha detto sulle mie amiche. Ha detto cose gravi sulle Selassié. Questa roba non so se posso ripeterla perché secondo me è da squalifica». Un colpo anche verso la produzione che Signorini non ha incassato bene: «Bella sono io a decidere i provvedimenti disciplinari non tu». L'ex di Uomini e Donne fa un passo indietro e spiega che non voleva mettere in discussione il programmma ma sottolinea che «Sì, è stato detto che ‘Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle zingare’. Purtroppo per me queste sono frasi con un peso troppo forte e non posso fare finta di nulla. Questa cosa l’ha detta ad Alessandro e lui l’ha sentita benissimo». La tronista aggiunge anche che sono state dette cose anche più pesanti che non può neanche ripetere in diretta. Signorini appare imbarazzato ma adirato e Nathalie ha provato a discolparsi: «Ho detto questo? Alessandro ma sei sicuro? Sarebbe uscito se avessi detto una frase del genere». Il ragazzo cerca di dimenarsi tra giudistificazoni e accuse, ma lo sgurdo di Sophie lo gela.

Le parole di Jessica

Il conduttore del reality dopo aver tirato le orecchie alle vippone per le accuse "senza prove" garantisce che sbobinerà i video "incriminati" per capirci qualcosa in più. A metterci il carico da 90 è scesa in campo poi Jessica che ha deciso di nominare la Caldonazzo: «Ha detto due cose profondamente razziste. Invito la mia famiglia a fare una diffida contro Nathaly Caldonazzo. Hai detto che il fatto che io ti abbia accusato di aver rubato del cibo è comparabile al fatto che tu ti sia fatta puntini puntini da 10 ‘N’ puntini puntini. Poi anche il fatto che io e mia sorella siamo protette dagli zingari. Quindi chiedo ai miei familiari di far partire immediatamente una diffida così che lei non possa più offenderci».

Signorini vacilla

«Se ha detto la frase che tu hai riportato, di cui non ne sappiamo niente come gli autori mi confermano, Nathalie chiederà scusa a chi di dovere!» Le certezze di signorini cominciano a vacillare: «Ho chiesto di sbobinarmi la parte relativa a quella conversazione tra Nathalie e Alessandro. Tra poco ve la mostrerò nella Casa, io non l’ho vista e quindi non so cosa ne uscirà ma è giusto, per onestà intellettuale, è giusto vederlo» Pochi minuti dopo, in Casa va in onda un video in cui Nathaly dice: «Che bassezza! Neanche gli zingari!». In Casa però le vippone scoppiano: «Non è questo il momento». Imbarazzato, Signorini promette ai concorrenti che continuerà a cercare il momento preciso di cui si dicute da ore.

Volano diffide

Dopo la diretta Jess continua lo sfogo: «Ragazzi sono due frasi gravissime usando la ‘N’ e poi dicendo che siamo protette dagli zingari. Ma poi Katia? Anzi, la diffida la farò partire pure su Katia Ricciarelli, oltre che su Nathalie. Chiedo alla mia famiglia di farlo al più presto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA