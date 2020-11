Gf Vip, l'indiscrezione da Barbara D'Urso: «Enock e Selvaggia Roma si sono baciati di nascosto, un bacio profondo...». Oggi, a Pomeriggio 5 la testimonianza dell'amico di Selvaggia Roma, Tony Aglianò, che ha raccontato di un presunto incontro tra il calciatore e l'ex concorrente di Temptation Island.

Ecco le parole di Aglianò: «Enock già da dicembre 2019 scriveva a Selvaggia. Quando a luglio si sono incontrati in discoteca, non ha perso l'occasione di invitarla nel suo privé. Io ero con Selvaggia. C'è stato un bacio profondo tra i due».

E conclude: «L'amico di Enock? Non è vero che è stato lui a scrivere a Selvaggia. Lui era interessato a me...». Barbara D'Urso lo blocca: «Non voglio sapere...». Replicheranno i diretti interessati? Staremo a vedere.

