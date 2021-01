Gf Vip. Dayane Mello, il gesto choc contro Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Vergognati»

Dayane Mello, il gesto choc contro Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Vergognati». Pochi minuti fa, il Grande Fratello ha lanciato un nuovo gioco per gli inquilini della Casa. Al suono della sirena, devono abbracciarsi e dal momento che sono in 11, chi rimane da solo deve bere un intruglio ideato da Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Una bibita disgustosa a base di colatura di alici.

Neanche il tempo di leggere il comunicato del Gf e suona la sirena. I concorrenti corrono ad abbracciarsi, Andrea Zenga si tuffa letteralmente su Stefania Orlando. A rimanere da sola, Maria Teresa Ruta che, stoica, beve l'intruglio. Questo episodio, però, ha fatto infuriare i follower. Su Twitter piovono commenti: «Ovviamente è Mtr a rimanere da sola». E ancora: «Ci mancava solo il gioco degli abbracci per farla sentire ancora di troppo». Alcuni utenti notano: «Adesso camminano tutti a coppia. Berrà solo Maria Teresa Ruta, povera».

Poco dopo, Stefania Orlando si avvicina a Maria Teresa Ruta per non far sentire sola l'amica. Ma durante l'aperitivo, torna a suonare la sirena. Ancora una volta la mamma di Guenda Goria è sola in giardino. Adua Del Vesco, che stava per abbracciare Dayane, la lascia e dice a Maria Teresa: «Abbraccia Dayane, bevo io stavolta». Ma la modella brasiliana, spiazzando tutti, si rifiuta di abbracciare la Ruta. Facendo scoppiare a piangere anche Rosalinda. Fan furiosi su Twitter: «Ma non ti vergogni? Almeno il rispetto per una donna più grande di te».

