GF Vip, diretta 7 marzo: torna Alex Belli. Questa sera doppia eliminazione e nuovo finalista. Dopo qualche puntata di assenza, e un calo di ascolti nella scorsa puntata, l'attore torna in studio per scaldare gli animi e riaccendere vecchie polemiche.

Leggi anche > GF Vip, Alfonso Signorini avvisa Soleil: «Il tuo fidanzato c'è ma ...». Ecco di chi si tratta

APPROFONDIMENTI GRANDE FRATELLO GF Vip, Alfonso Signorini avvisa Soleil: «Il tuo fidanzato... LO SCONTRO GF Vip, Nathaly attacca Alessando: «Mi ha pugnalata alle... LITI SU LITI GF Vip, Lulù “fuori controllo”. Prima attacca la... IL COMMENTO GF VIP, Barù stronca l'amore con Jessica davanti a Davide...



Anche questa sera al Grande Fratello Vip una doppia eliminazione andrà a sconvolgere i "piani" degli inquilini di Cinecittà. Al televoto: Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa di “Gf Vip”.

Ma non è finita qui: stessa sorte anche per un altro concorrente sconfitto in un televoto flash. Per i concorrenti, però, almeno una piacevole certezza: la proclamazione del terzo finalista della sesta edizione. Alex Belli, dopo qualche settimana di assenza, torna a far parlare di sé, dentro e fuori della Casa. Infine, riflettori puntati sulla Lulù Selassié che racconterà la sua storia.

Ultimo aggiornamento: 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA