GF Vip, Barù è un playboy. Anche Nathaly lo vuole e Jessica esplode: «Non la sopporto più»

Nel Grande Fratello Vip è ufficialmente nata un'altra antipatia che prevede scintille. A poche ore da una nuova puntata, a tener banco nella casa è il latin lover Barù che sembra aver conquistato più di un cuore. E a contederserlo sarebbero Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassie.

Nathaly Caldonazzo ha espresso il suo disappunto per la gelosia che Jessica Selassié prova per Barù, nonostante tra loro, di fatto, non ci sia nessuna storia d'amore Ma la principessa etiope non ha apprezzato per niente le parole dell'attrice e si è detta stanca del doppio gioco che Nathaly sta facendo per seminare zizzania tra i due.

La finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e gli intrecci e i giochi al massacro aumentano sempre di più. Jessica Selassié, infatti, non riesce proprio a digerire i continui interventi a gamba tesa di Nathaly Caldonazzo, che non perde occasione per criticare l’atteggiamento possessivo della principessa etiope nei confronti di Barù.

Secondo l’attrice, Jessica non può permettersi di chiedere alle altre donne della casa di non avvicinarsi a Barù, che si è sbilanciato con una proposta hot, dal momento che loro neppure sono fidanzati. Jessica, invece, crede che Nathaly sia interessata al vippone nobile e, sapendo che lui non ricambia, abbia manovrato da dietro le quinte per metterle i bastoni tra le ruote.

«Non mi è piaciuto il suo sparlare di me, come si è visto nella clip. Nathaly ha spinto Delia a provarci con Barù, quando comunque sapeva che mi interessava. Un’amica non fa questo, se sai che all’altra piace. Nathaly invece la spingeva tantissimo», ha ammesso Jessica.

«Lei mi ha detto che avrebbe voluto costruire un rapporto con lui, essendo anche l’unico single, ma per rispetto tuo non l’ha mai fatto. Ha detto che le dà fastidio che lo tratti come fosse tuo», ha rivelato Sophie Codegoni all’amica, mettendola in guardia dai commenti di Caldonazzo.

«Con me Nathaly non ha mai parlato. Oltre al fatto che ha fatto una scena pietosa con il cibo… Lei poi se l’è presa con me, dicendo che stavo ascoltando la conversazione per riportare le cose all’altro gruppo. Io non la sopporto più, vuole mettere zizzania. Secondo me a lei piaceva Barù, se lo sarebbe preso. Quando ha visto che lui non era interessato, ha mandato avanti Delia», ha continuato Jessica, forte dell’appoggio della sorella Lulù, che sembra ugualmente infastidita da Nathaly.

Questa sera, nella puntata di giovedì 17 febbraio, Alfonso Signorini avrà il suo bel da fare per mettere a nudo tutti gli attriti che si stanno palesando nella casa. Ansia e strategie da finale o solo screzi amorosi?

