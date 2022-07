Gf Vip, Signorini conferma la presenza di Antonino Spinalbese ma Belen non l'ha presa bene: ecco cosa ha fatto

Alfonso Signorini conferma la presenza di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7. Le indiscrezioni che giravano negli ultimi tempi sono state confermate e pare che l'ex Belen Rodriguez non l'abbia presa affatto bene. Signorini ha lasciato l'ennesimo indizio sulla sua pagina Instagram e la risposta sul nuovo concorrente è arrivata in un attimo.

Il post su Instagram

Il direttore di Chi e conduttore del reality ha mostrato un mazzo di chiavi e un cellulare, tutto accompagnato da una didascalia simpatica: «Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?». La risposta è stata immediata visto che le stesse cose sono state mostrate da Antonino in un post su Instagram.

L'ex di Belen sarà quindi uno dei prossimi concorrenti, ma la showgirl argentina non sembra aver preso bene la notizia. Gelosa della sua privacy la Rodriguez sa già che si troverà al centro di pettegolezzi e discussioni, per questo pare sia addirittura arrivata a minacciare l'ex, come riportato da Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram con il profilo Investigatore Social. Belen pare abbia persino minacciato denunce nel caso in cui lui dovesse parlare di lei o della lloro bambina, Luna Marì, che ha da poco compiuto un anno.