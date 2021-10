Gf Vip, Mirian e Nicola è amore? Andrea Casalino: «Ci crede solo lui. A lei piaccio io, non è successo nulla perché l'ho frenata»

A far discutere nella casa del Gf Vip ora è la storia (o pseudo tale) tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due concorrenti la scorsa settimana a termine di un party, complice l'alcol e l'euforia, si sono scambiati un bacio. La mattina dopo però l'ex di Non è la Rai ha negato tutto scatenando una dura reazione da parte di Katia Ricciarelli che da quel momento la considera una persona falsa. A poco sono servite le spiegazioni che la Trevisan ha provato a dare nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip: «Ho negato perchè era un semplice bacio a stampo che mi avevano chiesto di fare, non è stato un bacio vero», ma la Katia nazionale non ne vuole saper più della showgirl.

Gf Vip, Miriana e Nicola: la storia che fa discutere

Una storia che è nata a sorpresa quella tra Miriana e il figlio della Mirigliani. Fino a qualche giorno fa infatti Nicola era totalmente invaghito (almeno a detta sua) di Soleil e la Trevisan non aveva occhi che per Casalino che però è stato eliminato la settimana scorsa. Dubbi a parte i due vipponi non si lasciano un secondo e cominciano a volare anche parole forti: Nicola ha confidato a Miriana di essere attratto da lei mentre l'ex di Pago arroscisce a ogni complimento prova però a farlo ragionare: «Qui dentro ci sono molte ragazze giovani e belle, perchè io?» Ma Pisu non ha dubbi e la rasserena: «Io sono un ragazzo serio e se mi piace una ragazza non ho occhi che per quella e ora mi piaci tu». Questione di ore e sicuramente stavolta il bacio sarà reale.

La reazione dell'ex gieffino

Ma a puntare i riflettori su questa storia oggi ci ha pensato proprio l'ex gieffino Andrea Casalino che sembra non aver preso questa storia benissimo. Il modello intervistato a Pomeriggio 5, con poca eleganza, vuole buttar giù la maschera a Miriana. «A lei piacevo io e se non è successo nulla è solo perchè io ho frenato la questione altrimenti avevamo anche dormito insieme». E poi manda anche un messaggio a Nicola: «Mi spiace ma non credo prorio tu possa interessare a Miriana, lei vuole me e in questo flirt ci credi solo te». Chi sta giocando? Intanto Andrea dice che per ora si diverte ma la aspetta fuori.

Stasera ne sapremo qualcosa in più, l'appuntamento per la decima puntata del Gf Vip è stasera alle 21.40 su Canale 5.

