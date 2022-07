Gf Vip, Alfonso Signorini svela il quinto indizio: Maradona Jr nuovo concorrente?

Arriva l'atteso indizio sul quinto concorrente del Grande Fratello Vip. A lanciare il sasso e nascondere la mano è sempre Alfonso Signorini, che ama provocare l'attenzione del pubblico svelando poco alla volta alcuni elementi che indicherebbero i prossimi concorrenti del reality show.

Questa volta sul suo profilo Instagram, appare nella storia un pallone da calcio con i colori del Napoli, il bianco e l'azzurro, in sovraimpressione la scritta "Guardate che cosa si è dimenticato il quinto concorrente del #gfvip7", in sottofondo la canzone napoletana O sole mio di Luciano Pavarotti.

In poche ore il web è impazzito nell'indagine del prossimo Vip. Ai fan più agguerriti non sfugge proprio nulla e come se si trattasse di una ricerca al tesoro, ecco che spunta il nome di Diego Maradona Junior. Napoletano, figlio del Numero 10, il suo cognome è una leggenda del calcio. Perchè proprio lui? l'indizio postato da Signorini è lo stesso che ritroviamo nell'ultima foto pubblicata sui social da Diego. Infatti, Maradona Junior, si mostra con lo stesso pallone, la maglia azzurra e nello sfondo il Vesusio. Che sia realmente lui il quinto concorrente?

GF VIP: tutti gli indizi social

Il primo indizio è stato una borsetta rosa appartenente a Chadia Rodriguez. Il secondo un rossetto rosso “lasciato sul taxi”, ovvero Pamela Prati. Il terzo un gioiello per la mano sfoggiato in più occasioni dall’ex collegiale George Ciupilan, mentre il quarto un anello ‘per una vita a tutto gas’, dove i rumors hanno indicato il nome di Andrea Iannone, che però in un post ha smentito la sua partecipazione.