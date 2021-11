Gf Vip, Adriana Volpe contro Alex Belli: «Deve rimanere perché lo voglio sbugiardare». L'attore sbotta: «Ma ripigliati»

Fuoco e fiamme nella diretta di ieri del Gf Vip. L'antipatia di Adriana Volpe nei confronti di Alex Belli è sempre più palese. L'attore ieri è stato protagonista di un attacco frontale da parte di Alfonso Signorini e alcuni vipponi. Nella casa, ma anche fuori, lo accusano di recitare una parte all'interno del loft di Cinecittà e l'opinionista non si è risparmiata dalle critiche includendo nel copione da «soap opera latino americana anni '80» come protagonista anche Delia Duran la moglie di Alex. Durate le nomination le opinioniste possono salvare un concorrente del reality e il nome stavolta tocca ad Adriana farlo e la sua decisione spiazza tutti. «Questa soap opera è recitata da due persone, Belli e la Duran. Però per me l’immune è lui. Io voglio che rimanga in casa perché lo voglio sbugiardare. Voglio che davanti a tutti venga smascherato. Se va al televoto ed esce rimane il dubbio. Perché c’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male. Guarda caso si sono sposati tre mesi prima di entrare al Gf Vip e lei invece di avere un confronto con il compagno preferisce litigare con Soleil».

Gf Vip, la reazione di Alex alle accuse di Adriana

Scenata che ad Alex Belli non è scivolata addosso. L'ex di Centovetrine è tornato sull'argomento al termine della diretta. «Delia non ha bisogno di guadagnare soldi. Quindi non le serve venire al Gf Vip o fare puntate varie in televisione. Non è un teatrino, anzi io e Delia ci eravamo detti di non fare mai scenate di gelosia. Però toccare il mio matrimonio e la mia storia con lei non va bene. La nostra è stata una cerimonia bellissima. Io devo sentirmi dire una cosa così grave come che mi sono sposato per venire al GF Vip? Ma che cavolo sta dicendo, ma ripijate Adriana Volpe, ripigliati te. Davanti a 4 milioni di persone ha messo in dubbio la mia relazione. Ora devo sfogarmi ne ho bisogno. Io queste cose le direi adesso anche ad Adriana, perché lei ha toccato il mio amore. Vieni a ledere una parte di me che non più inerente al gioco. Dica delle soap opera, ma non altro. Non permetto che giudichi una roba che lei non conosce. Sul mio amore e i miei accadimenti personali non si parla così. Se questa è la linea io non ci sto. Si esce fuori dalle regole di questo gioco. Mettere in dubbio la mia vita personale e il mio matrimonio – che è una delle cose più belle della mia vita – non va bene. Ha detto che non è un vero matrimonio. Ma di che ca**o stiamo parlando. Ma cosa ne sa lei? Non deve ledere la mia vita privata, mi inca**o. Sia chiaro che non voglio sentire sta roba. Che sono falso o meno fa parte del game, il resto non lo accetto e non lo permetto, non mi va bene nel modo più assoluto. Ha detto quelle cose con i miei familiari a casa che guardano?»

