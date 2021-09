Gf Vip, che capelli hanno le principesse Selassie? Le extension posticce diventano virali: ironia sul web

Cosa si sono messe in testa le concorrenti del Gf Vip? E non parliamo di chissà quali ambizioni di carriera, ma proprio di come sono entrate pettinate nella casa alcune tra le donne che partecipano all'edizione di quest'anno. Capelli lunghissimi e posticci, extension al limite della decenza, tanto che lo sketch sui capelli (commentatissimi in rete) è stato ripreso dallo stesso Signorini in diretta.

Le più bersagliate sono state le tre principesse Clarissa, Jessica e Lulù stile Raperonzolo. In particolara Clarissa Hailé Selassié, la più piccola. La stessa Clarissa ha manifestato preoccupazione in merito ai suoi capelli che a quanto pare – a causa dell’umidità – hanno perso la piega. «Ti tocchi i capelli come la Lecciso ai tempi d’oro” ha ironizzato Alfonso Signorini. «E’ vero – ha risposto la principessa – Ma è perché non trovo una spazzola, l’ho cercata in tutta casa ma non c’è!».

Durante un momento di pubblicità Clarissa ha pure chiesto a Soleil di darle una mano con la piastra per capelli, ma il risultato non è stato granché. «Date un parrucchiere alle principesse», scherza qualcuno. «Malgioglio ha dimenticato il toupeé dentro la casa».

«Più che il grande fratello vip mi è sembrato il grande fratello del risparmio - ha commentato il parrucchiere Angelo De Biasio - per la prima volta dopo la prima puntata del Gf in rete si parla più delle extension terribili delle concorrenti che dei personaggi stessi. Mi chiedo nessuno ha controllato prima della diretta? Come si può mandare in tv in un programma come questo delle persone con dei posticci attaccati alla testa? Il gf ormai fa moda, i personaggi muovono soldi e tendenze far entrare qualcuno con quei capelli è stata una grande pecca».

quando vedi le extension di Clarissa #GFVip pic.twitter.com/474qRshpBT — Federico Cicerone (@FedericoCicero4) September 13, 2021

