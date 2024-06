Geolier: «Gigi D’Alessio? Ecco come ho salvato il suo nome nella rubrica del telefono»

Dopo il debutto nell'ultima edizione di Sanremo, Geolier e Gigi D'Alessio non nascondono la loro amicizia e loro legame forte: i due artisti napoletani infatti sono tornati insieme anche con una nuova canzone nei giorni scorsi, dal titolo Senza tuccà, contenuto nel nuovo album di Gigi D'Alessio 'Fra', uscito il 24 maggio. Il cantautore napoletano è tra i primi a credere nel talento di Geolier e stando alle parole del 24enne rappresenta «un mito in tutti i sensi».

Gigi D'Alessio rapprenta per Geolier un esempio di vita davvero importante. «Lui è il mio mito in generale, non solo nella musica - ha sottolineato Geolier a Radio Marte -. Io lo chiamo anche di notte sempre». Gigi D'Alessio, anche lui presente nello studio di Radio Marte, ha ironizzato dicendo che la sua compagna Denise ormai si è insospettita. «Mi ha detto "voglio controllare il numero" perché non sono convinta che sia lui». «Io nella rubrica del mio telefono ho segnato il nome di Gigi D'Alessio come "psicologo vita".

Lui mi dice come devo comportarmi e cosa fare. Mi aiuta sempre».

Gigi D’Alessio ha poi parlato durante l'intervista della questione voti a Sanremo e del secondo posto di Geolier. «Io sono sicuro di una cosa: si sono dovuti coalizzare per far perdere Geolier - ha commentato -. Non è stata una scelta italiana ma di una stampa che si è coalizzata. Qualcuno si è permesso di dire che noi abbiamo comprato le schede telefoniche per farlo votare. E voi che vi siete coalizzati? Che poi è una cosa palese».