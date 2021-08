Il Volo per Morricone nelle Grotte di Frasassi, le riprese per un cortometraggio del regista Storaro dedicato al Maestro

GENGA - Vittorio Storaro, tre volte Premio Oscar (per Reds, Apocalypse Now e L’ultimo imperatore), ha scelto Il Volo come protagonista del suo nuovo cortometraggio dedicato al Maestro Ennio Morricone, con il quale ha collaborato per anni come direttore della fotografia in capolavori come “Novecento” e “La Luna”.

Girato nelle Grotte di Frasassi, vede Piero, Gianluca e Ignazio in un’emozionante interpretazione di “Your Love” (da “C’era Una Volta Il West”) e verrà proiettato in anteprima il 5 settembre a Venezia durante la quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award, in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il Volo, infatti, da mesi si sta dedicando con grande successo al progetto sul compianto Maestro, reinterpretando le sue storiche melodie impresse nella memoria di tutti: il concerto evento “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone” andato in diretta dall’Arena di Verona a giugno su Rai 1, ha totalizzato un record vincendo la prima serata con il 25,8% di share, conquistando 4.702.000 telespettatori, e ora i fan di tutto il mondo attendono l’uscita del progetto discografico. A Venezia, in occasione della serata Filming Italy Best Movie Award, Il Volo riceverà il Premio Speciale Il Volo tribute to Ennio Morricone.

Lo scorso dicembre anche il tenore Andrea Bocelli era entrato in punta di piedi tra i giganti delle Grotte di Frasassi per dare la sua voce alle canzoni di Natale. Un teatro naturale d’eccezione, unico e da mozzare il fiato, quello delle pareti dell’Abisso Ancona per raccontare con parole e musica uno dei natali più complicati della storia dell’uomo. In poco più di 20 minuti uno spettacolo in grado di unire il mondo intero, nonostante i fusi orari e le difficoltà legate alla pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA