Il tenore Bocelli live nelle Grotte di Frasassi, un doppio incanto

GENGA - Il tenore Andrea Bocelli entra in punta di piedi tra i giganti delle Grotte di Frasassi per dare la sua voce alle canzoni di Natale. Un teatro naturale d’eccezione, unico e da mozzare il fiato, quello delle pareti dell’Abisso Ancona per raccontare con parole e musica uno dei natali più complicati della storia dell’uomo.



La diretta sui social

Il concerto natalizio di Andrea Bocelli, nel cuore delle grotte di Frasassi, è andato in onda ieri sera in esclusiva sulla pagina facebook del tenore di Lajatico. Un concerto per raccogliere e trasmettere la voce e la musica provenienti da uno dei luoghi più riconoscibili e conosciuti delle Marche e di tutta Italia. In decine di migliaia da ogni parte del mondo, Polonia, Canada, Stati Uniti ed ovviamente il Belpaese. Un concerto in diretta sui social del tenore, con i fan incantanti dalla musica e da una scenografia da mozzare il fiato, con i giganti dell’Abisso Ancona ad incorniciare la voce del tenore toscano e la musica del pianoforte scelto per accompagnarlo nel viaggio natalizio. “Silent night: a Christmas prayer”, questo il nome del grande evento natalizio in streaming dalle grotte di Frasassi, trasformate in cattedrale di luce e musica. La voce di Bocelli che rimbalza e che diventa più decisa un secondo dopo l’altro. Ma prima della musica “l’ingresso” all’interno delle grotte attraversando la natura di Genga, entrando nel cuore di un mondo nascosto e silenzioso, da scoprire e da preservare a tutti i costi. La musica come soluzione ideale per farsi emozionare dall’immensità di un luogo pieno di segreti e scoperto quasi 50 anni fa.

Lo stupore

Dopo lo stupore della scoperta l’impatto e la decisione della voce di Bocelli, seduto davanti ad un pianoforte per aprire l’evento natalizio. Con un filo di voce ha iniziato ad intonare “Caro Gesù Bambino”, tra dolcezza ed emozione crescendo d’intensità e trasporto. Subito la prima canzone della serata dopo l’ingresso al pianoforte di Carlo Bernini, con Bocelli a prendersi il centro del “palco” naturale delle grotte di Frasassi. L’emozione di “Pianissimo”, un soffio di musica tra le stalattiti e le stalagmiti delle grotte. Poi dopo “Fratello Sole, Sorella Luna (Dolce Sentire)” (la meravigliosa canzone composta da Riz Ortolani e Rina Ranieri) la seconda parte dello spettacolo con un momento scandito dalle parole del tenore chiamato a recitare un suo componimento poetico. Ad accompagnare il suono delle parole di Bocelli la ballerina Brittany O’Connor. Poi ancora musica con una versione a cappella di “Silent Night” intonata nel silenzio della sala delle candeline, con il solo suono delle gocce d’acqua a guidare la voce del Maestro. In poco più di 20 minuti uno spettacolo in grado di unire il mondo intero, nonostante i fusi orari e le difficoltà di una pandemia che sta colpendo con durezza tutto il globo. Un momento di luce, per guardare al futuro con un po’ di speranza, dal cuore del terra.

Le collaborazioni

Lo spettacolo è stato gestito dall’azienda californiana del social network, con il supporto di Facebook Italia e reso possibile grazie al management dell’artista con il sostegno di Regione Marche, Comune di Genga e Consorzio Frasassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA