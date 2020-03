L'Overissima Gemma: «Belle dopo gli anta con palestra e ottimismo»

SAN BENEDETTO - Sentirsi bella anche dopo aver superato gli “anta”: da 28 anni si assegnano i titoli di Miss Over, Miss Anta e Miss Overissima, in un concorso voluto e ideato da Elio Pari. Nella categoria Overissima a Rimini ha vinto il titolo la sambenedettese Gemma Paolini, precedentemente insignita del titolo di Miss Marche, sempre della sua categoria.



La finale di Rimini

Alla finale di Rimini c’è finita un po’ per caso, partecipando ad una delle ultime eliminatorie. «All’inizio non volevo partecipare – racconta Gemma Paolini – per quanto mi piaccia prendermi cura di me, non pensavo mai di essere protagonista anche adesso in un concorso di bellezza. Poi è arrivata una mia amica che ha insistito perché mi iscrivessi». La storia di Gemma Gemma Paolini non è nuova ai concorsi di bellezza. Aveva vent’anni e qualche esperienza l’aveva già fatta a quei tempi nella Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto. Poi, racconta, «ho iniziato a lavorare. Tredici anni in ospedale e ho deciso di lasciare per dedicarmi ai figli: ne ho avuti cinque e quindi ho iniziato a fare la mamma a tempo pieno, a curarmi di loro, continuando, sempre, a mantenermi in forma».



Nessun pentimento

Pentimento di aver lasciato il lavoro? Forse, o forse no, di certo lei è una donna forte, con le idee ben chiare. Anche se non avrebbe mai pensato, qualche anno fa, di diventare la più bella d’Italia nella sua fascia di età. «Dieci anni fa, alla Quintana, sono stata eletta la dama più bella – prosegue nel racconto – la dama di tutte le dame. Già da allora mi sono resa conto di voler essere ancora più bella. Ora che i miei figli sono grandi posso dedicarmi ancora a me stessa». Poi, come detto, arriva l’amica che insiste per farla iscrivere al concorso di bellezza. Step by step, eliminatoria dopo eliminatoria, Gemma Paolini si qualifica per la finale.



Un titolo inatteso

Vincere? «Non pensavo di riuscirci – racconta – sono andata a Rimini, con il pensiero di fare un bel weekend con la mia amica. Poi sono stata prima nominata Miss Marche e poi Miss Overissima». Non si aspettava il titolo, che poi, però, è arrivato, e sul quale i suoi cinque figli, dopo la vittoria, hanno commentato: «Non avevamo dubbi che avresti vinto tu». Ed ora? È ancora in carica, la sua fascia durerà fino all’assegnazione, alla fine della prossima estate, di quella 2020/2021. Però col senno di poi, con convinzione, dice «rifarei ogni singola tappa! È un’esperienza bella che mi ha portato a conoscere tante persone».



Tanta palestra

Per il momento continua a fare palestra tutti i giorni, a mantenersi in forma, a curarsi, e non solo perché è miss. Qualche volta è andata in tv locali, «mi hanno chiamata per alcune ospitate». Ma nessuna illusione: «Importante che mi diverta e che stia bene con me stessa». E spera che nel prossimo futuro, potrà avere ancora contatti. Intanto però, è e resta la più bella d’Italia 2019/2020, categoria Over… issima. © RIPRODUZIONE RISERVATA