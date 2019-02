Gemelle di "Come un gatto in tangenziale" di nuovo arrestate per furto di vestiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leconfermano che lo stesso vizietto che avevano nel film "": lo shopping compulsivo, come lo chiamavano nella pellicola (ovvero rubare nei negozi), ce l'hanno anche nella realtà. Le gemelle sono infatti state arrestate per aver fatto di nuovo dello "" in un negozio dell'Eur. Le due erano già state denunciate a luglio Alessandra e Valentina, questo il vero nome delle due sorelle 39enni, sono ritenute responsabili del reato di furto aggravato. Dopo la notifica del provvedimento, le due donne sono state accompagnate in caserma e successivamente nella loro abitazione, in regime degli arresti domiciliari.Le indagini sono partite da un furto commesso il 13 dicembre del 2018 ai danni di un noto esercizio commerciale di viale Europa. Le due sorelle, dopo essere entrate nel negozio e aver distratto la commessa, avevano preso vari capi di vestiario sottraendoli dagli scaffali e dai cassetti dell’attività commerciale per poi nasconderli sotto la gonna. Le due, nel giro di pochi minuti, erano riuscite ad impossessarsi di 18 articoli di maglieria per un valore di 4.790 euro.Le due sono state incastrate dai filmati del sistema di sorveglianza.