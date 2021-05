Discoteche, test a Gallipoli: il 5 giugno serata per 2.000 ma solo con il «green pass»

L'estate si avvicina, iniziano le prime prove di normalità: un esperimento in due diverse discoteche, una al chiuso l'altra all'aperto, per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche affinché avvenga il prima possibile. È l'iniziativa lanciata dalla Silb-Fipe, l'associazione italiane imprese ed intrattenimento.

La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il 5 giugno a Gallipoli, al “Praia”, dove 2mila persone entreranno soltanto col green pass e all'uscita i clienti del locale dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone. «Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia», spiega Maurizio Pasca, presidente Silb. A Milano il test si svolgerà al Fabric, discoteca al chiuso.

